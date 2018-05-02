Германия может увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год

Еврокомиссар Эттингер пояснил, что Евросоюзу нужно заполнить финансовую дыру из-за Brexit. Об этом сообщает комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью общественно-правовой медиакомпании ARD в Брюсселе в среду, 2 мая, передает DW.

В частности, сообщается, что Еврокомиссия (ЕК) призвала Германию в ближайшие десять лет увеличить платежи в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год. Новые расходы и убытки из-за Brexit потребуют от Германии как крупнейшего плательщика в бюджет Евросоюза дополнительно от 3,5 до 4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за вызванного инфляцией роста цен, пояснил он.

Всего в среду должна одобрить проект бюджета Европейского Союза на период с 2021 по 2027 годы в размере 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС и новых задач Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах.

В соответствии с планами еврокомиссара, ассигнования фермерам будут сокращены на 5 процентов. Конкретно это означает, что ассигнования будут заморожены и не индексированы. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, «такова жизнь — нам придется платить столько, сколько потребует рынок».