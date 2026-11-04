Корецький: Пройшла нарада щодо підготовки державного бюджету на 2027 рік до другого читання

Уряд готує проєкт держбюджету на наступний рік до другого читання.
Як написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький, пройшла нарада щодо підготовки державного бюджету на 2027 рік, і до неї долучилися керівництво Парламенту, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа та міністр фінансів Сергій Марченко.
«Це бюджет воєнного часу. Пріоритети Уряду незмінні: фінансування безпеки й оборони, фінансова стійкість держави та належний рівень соціальної підтримки. Принципово також, щоб бюджет відповідав макроекономічному прогнозу та програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом», – повідомив Корецький.
Він зазначив, що зараз головним завданням є опрацювати бюджетні висновки, ухвалені Верховною Радою за результатами першого читання.
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