Зеленський: Немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що він не приїде

Телефонні дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну є безперспективними. Це буде чергова історична лекція, а не кроки для припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу у Берліні, передає Офіс президента.
На запитання, чи готовий він запросити до Києва для мирних переговорів Путіна, Зеленський відповів негативно.
"Дивіться, ми не запрошуємо Путіна до Києва. По-перше, у 2022 році вони прийшли до нас без запрошення. Але немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, - це деструктивно", - каже президент.
Він зазначив, що так само деструктивно його запрошення російською стороною до Москви.
"Це просто плювок в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилася. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки до Москви. Зрозуміло чому", - уточнив Зеленський.
Зеленський також виступив проти телефонних переговорів з російським диктатором
"Говорити телефоном? Росія, безумовно, буде використовувати як можливість більше не зустрічатися. І ми розуміємо цю гру. Вона безперспективна",- каже він.
На думку президента, це буде дуже офіційна, суха телефонна розмова, під час якої буде чергова історична лекція від Путіна, а не реальні кроки для закінчення війни.
"Про це потрібно не просто говорити - треба зустрічатися, домовлятися і доводити, у чому ця сторона неправа, адже вона є агресором. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зустрічатися і зробити перший крок - припинення вогню", - резюмував Зеленський.
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