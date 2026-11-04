Зеленський: Немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що він не приїде

Телефонні дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну є безперспективними. Це буде чергова історична лекція, а не кроки для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу у Берліні, передає Офіс президента.

На запитання, чи готовий він запросити до Києва для мирних переговорів Путіна, Зеленський відповів негативно.

"Дивіться, ми не запрошуємо Путіна до Києва. По-перше, у 2022 році вони прийшли до нас без запрошення. Але немає сенсу запрошувати Путіна до Києва, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, - це деструктивно", - каже президент.

Він зазначив, що так само деструктивно його запрошення російською стороною до Москви.

"Це просто плювок в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилася. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки до Москви. Зрозуміло чому", - уточнив Зеленський.

Зеленський також виступив проти телефонних переговорів з російським диктатором

"Говорити телефоном? Росія, безумовно, буде використовувати як можливість більше не зустрічатися. І ми розуміємо цю гру. Вона безперспективна",- каже він.

На думку президента, це буде дуже офіційна, суха телефонна розмова, під час якої буде чергова історична лекція від Путіна, а не реальні кроки для закінчення війни.

"Про це потрібно не просто говорити - треба зустрічатися, домовлятися і доводити, у чому ця сторона неправа, адже вона є агресором. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зустрічатися і зробити перший крок - припинення вогню", - резюмував Зеленський.