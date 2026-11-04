Міненерго: Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору

Мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти. Будь-які зміни системи тарифоутворення можливі лише після завершення воєнного стану. Так у Міненерго відреагували на технічний звіт МВФ, де представлено два сценарії поступового перегляду тарифів на газ та електроенергію в Україні, передає УНН.
«Позиція чітка й незмінна: мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти. Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану», - йдеться у повідомленні.
У Міненерго додали, що Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова — захист людей.
«Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг. Разом із партнерами починаємо створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка — в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії. Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень», - додали у відомстві.
Розробка Дорожньої карти, як відзначили у Міненерго, - частина міжнародних зобов'язань України. Ідеться про подальшу інтеграцію в європейський енергетичний ринок, що є передумовою повноправного членства нашої держави в Євросоюзі.
Документ охоплює й інші напрями: зміцнення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення ринків енергії, прозоре й незалежне корпоративне управління в державних енергокомпаніях.
Фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції. Проте, рішення буде ухвалювати держава, і їх послідовність чітка: спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні - зазначили у відомстві.
У Міненерго додали, що в технічному звіті МВФ фахівці Фонду оцінили ситуацію в українській енергетиці. Звіт охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року. У ньому змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов'язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання. Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи.
Аналіз МВФ є частиною довгострокової роботи над реформою, що включає підтримку людей і відбудову енергетичної системи після російських атак. Реалізація цієї реформи дозволить Україні успішно завершити євроінтеграцію і стати частиною об'єднаної Європи.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023