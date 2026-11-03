Протягом року Росія запустила по Україні щонайменше 57 549 далекобійних дронів

Протягом січня — жовтня 2026 року Росія запустила по Україні щонайменше 57 549 далекобійних безпілотників.

Навесні Україна нарощувала застосування дронів-перехоплювачів, щоб ефективніше протидіяти цій загрозі, проте влітку Росія змінила тактику й почала активніше застосовувати реактивні дрони поряд зі звичайними далекобійними БпЛА: у червні Росія запустила близько 350 реактивних дронів, а в липні — вже 1,5 тисячі.

Про це йдеться у матеріалі Texty.org.ua.

До червня Росія атакувала Україну далекобійними БпЛА типу «Шахед», іншими безпілотниками та імітаторами. У січні–червні Росія запустила близько 36,4 тис. таких БпЛА. Найбільше у травні — 8,1 тис. далекобійних дронів.

У відповідь на російські атаки Україна нарощувала кількість дронів-перехоплювачів. За даними української сторони, у березні кількість їхніх бойових вильотів зросла майже на 55% порівняно з лютим. У травні українські перехоплювачі знищили понад 3,5 тис. ворожих БпЛА різних типів.

Із червня 2026 року Росія змінила тактику — почала атакувати Україну реактивними дронами і буквально за місяць наростила кількість атак ними у чотири рази — з 350 у червні до 1,5 тисяч. у липні. Як показує аналіз даних, після поясви реактивних шахедів, українська сторона почала збивати меншу кількість російських безпілотників.

Як пояснюють журналісти, це пов’язано з тим, що українське військове й політичне керівництво не передбачило появи реактивних дронів, тож Росія випередила Україну в цій технологічній гонці. Тож тепер українським виробникам і військовим потрібно вдосконалити перехоплювачі реактивних дронів, налагодити їх масове виробництво й розгорнути інфраструктуру для застосування.

Водночас перехоплювачі — не єдиний засіб боротьби з реактивними безпілотниками: їх збивають також авіація та інші засоби ППО.