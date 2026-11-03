Мінфін: З липня поточного року до спецфонду держбюджету надійшло 68,9 млрд грн військового збору

За оперативними даними, за жовтень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 17,9 млрд грн військового збору, за період із липня - 68,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на Державну казначейську службу.

"Загалом за липень - жовтень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету надійшло 68,9 млрд грн військового збору", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні нагадали про новий порядок зарахування коштів до спеціального фонду, який діє з 1 липня 2026 року. Відповідно до змін до держбюджету-2026, надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Водночас фінансування потреб сектору безпеки та оборони забезпечується також за рахунок інших надходжень держбюджету, зокрема, податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизного податку, рентної плати, дивідендів від державних підприємств, інших податків і зборів, а також коштів від внутрішніх державних запозичень (ОВДП).