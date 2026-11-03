Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Росія запровадила заборону на експорт окремих видів нафтохімічної продукції, - ЗМІ

121

Уряд Росії запровадив тримісячну заборону на експорт окремих видів нафтохімічної продукції за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). До переліку обмежень потрапив і толуол - хімічна речовина, яку використовують, зокрема, у виробництві вибухових матеріалів, пише Кореспондент з посиланням на Інтерфакс.

Толуол, також відомий як метилбензол, - безбарвна рідина з різким характерним запахом. У військовій промисловості він застосовується як реагент під час виготовлення тротилу. Цю вибухову речовину використовують для спорядження авіабомб, ракетних бойових частин, артилерійських снарядів і мін.

У російському уряді пояснили нове рішення необхідністю "підтримання стабільного забезпечення сировиною російських промислових підприємств".

Обмеження стосуються не лише толуолу. Росія також заборонила вивозити кам'яновугільний і нафтовий бензол, ортоксилол, параксилол та фенол. Ці речовини широко використовують у цивільному виробництві - зокрема, для виготовлення лакофарбових матеріалів, медичних засобів та упаковки. Водночас вони можуть застосовуватися і в оборонній промисловості.

ЄАЕС, Росія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 3 ноября 2026
Понедельник, 2 ноября 2026
Воскресенье, 1 ноября 2026
Суббота, 31 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023