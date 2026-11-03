Росія запровадила заборону на експорт окремих видів нафтохімічної продукції, - ЗМІ

Уряд Росії запровадив тримісячну заборону на експорт окремих видів нафтохімічної продукції за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). До переліку обмежень потрапив і толуол - хімічна речовина, яку використовують, зокрема, у виробництві вибухових матеріалів, пише Кореспондент з посиланням на Інтерфакс.
Толуол, також відомий як метилбензол, - безбарвна рідина з різким характерним запахом. У військовій промисловості він застосовується як реагент під час виготовлення тротилу. Цю вибухову речовину використовують для спорядження авіабомб, ракетних бойових частин, артилерійських снарядів і мін.
У російському уряді пояснили нове рішення необхідністю "підтримання стабільного забезпечення сировиною російських промислових підприємств".
Обмеження стосуються не лише толуолу. Росія також заборонила вивозити кам'яновугільний і нафтовий бензол, ортоксилол, параксилол та фенол. Ці речовини широко використовують у цивільному виробництві - зокрема, для виготовлення лакофарбових матеріалів, медичних засобів та упаковки. Водночас вони можуть застосовуватися і в оборонній промисловості.
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