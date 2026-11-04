УКАБ: У жовтні обсяги експорту агропродукції майже залишилися на рівні попереднього місяця

У жовтні цього року Україна експортувала 3,05 млн т агропродукції, що на 0,6% більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) за даними Державної митної служби, передає Укрінформ.

Зазначається, що обсяги експорту залишилися майже на рівні попереднього місяця, однак відбулися зміни у структурі постачань: скорочення експорту зернових культур було компенсоване зростанням відвантажень олійних культур і продуктів їх переробки.

"Зернові, олійні культури, рослинні олії та макуха - забезпечили у жовтні близько 87,3% загального обсягу", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу частку експорту склали зернові культури - 1,32 млн т, що на 10,9% менше, ніж місяцем раніше. Основний обсяг припав на пшеницю - 990,4 тис. т, експорт якої скоротився на 9,5%. Поставки кукурудзи зменшилися на 8% - до 282,4 тис. т, тоді як експорт ячменю скоротився на 45,3% - до 43,9 тис. т.

Експорт олійних культур збільшився на 16,3% — до 574,9 тис. т. Основний обсяг припав на ріпак — 378,4 тис. т, що на 11,7% менше, ніж у вересні. Водночас суттєво зріс експорт сої — у 3,4 раза (123,8 тис. т). Поставки соняшнику також збільшилися у 3,7 раза — до 61,7 тис. т.

Обсяги експорту рослинних олій у жовтні становили 358,0 тис. т, що на 10,7% більше за вересневий показник. Експорт соняшникової олії зріс на 76,4% — до 258,7 тис. т, водночас поставки ріпакової олії скоротилися на 53,2% — до 72,3 тис. т. Експорт соєвої олії збільшився на 21% — до 26,9 тис. т.

Крім того, зафіксовано суттєве зростання у сегменті макухи олійних культур — на 19,4% (409,9 тис. т). Зокрема, експорт соняшникової макухи зріс на 15% — до 328,1 тис. т, а поставки соєвої макухи збільшилися на 41% — до 81,8 тис. т.