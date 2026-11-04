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Василевська-Смаглюк: Наступного тижня може бути спроба відправити у відставку голову НБУ

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Наступного тижня (9–12 листопада) у Верховній Раді може бути спроба відправити у відставку голову Національного банку Андрія Пишного. Про це повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Наступного тижня може бути спроба відправити у відставку голову Національного банку Андрія Пишного. Принаймні такий проєкт постанови зараз є в попередньому порядку денному засідань Верховної Ради", - повідомила вона.

За її даними відповідний проєкт постанови без номера попередньо є у порядку денному Ради на четвер, 12 листопада.

При цьому нардепка наголосила, що постанову ще офіційно не зареєстровано, а також є нюанс: згідно із законодавством, звільнити голову НБУ депутати можуть лише за поданням Президента, а такого подання станом на зараз немає.

НБУ, Пишний, Василевська-Смаглюк
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