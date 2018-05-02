Совет безопасности и обороны (СНБО) ввел синхронизированные с США санкции против России.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, в среду состоялось заседание СНБО, на котором был рассмотрен вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран Европейского Союза.
Отмечается, что санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности Украины, Национального банка на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в аннексированном Россией Крыму в рамках выборов Президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.
Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания России и тому подобное.
Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.
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