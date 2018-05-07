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НБУ создал условия для захода Apple Pay в Украину

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НБУ создал условия для захода Apple Pay в Украину

Национальный банк отмечает, что старт работы Apple Pay в Украине будет зависеть от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карточек, международными карточными платежными системами и компании Apple Pay.

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Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

При этом разветвленность сети приема указанного сервиса будет зависеть от количества банков — держателей платежных терминалов с возможностью бесконтактной оплаты, которые будут готовы к сотрудничеству с Apple Pay. По данным НБУ, уже 70% сети торговых терминалов страны обеспечивают возможность бесконтактного приема карточек.

В целом же НБУ всячески поддерживает появление в Украине новых сервисов для безналичных расчетов.

«На нормативном уровне Национальный банк создал все условия для возможности успешного использования на территории Украины таких платежных сервисов как Apple Pay», — сообщили в Нацбанке.

Кроме того, в конце прошлого года Национальный банк предоставлял представителям компании Apple аналитические сведения об объемах и потенциале украинского платежного рынка.

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Нацбанк констатирует, что в Украине продолжает наблюдаться динамика роста безналичных расчетов, доля безналичных операций с использованием платежных карточек за прошлый год выросла на 3,8% и составляет 39,3%. Соответственно наблюдается рост в сегменте бесконтактных платежных карточек, а именно увеличение количества карт на 37,8% (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Ранее сообщалось, что в скором времени на территории Украины должна заработать платежная система Apple Pay, при помощи которой можно оплачивать покупки в магазинах с использованием смартфона или смарт-часов.

Apple, НБУ, платежные системы, финуслуги, Apple Pay
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