НБУ создал условия для захода Apple Pay в Украину

Национальный банк отмечает, что старт работы Apple Pay в Украине будет зависеть от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карточек, международными карточными платежными системами и компании Apple Pay.
Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.
При этом разветвленность сети приема указанного сервиса будет зависеть от количества банков — держателей платежных терминалов с возможностью бесконтактной оплаты, которые будут готовы к сотрудничеству с Apple Pay. По данным НБУ, уже 70% сети торговых терминалов страны обеспечивают возможность бесконтактного приема карточек.
В целом же НБУ всячески поддерживает появление в Украине новых сервисов для безналичных расчетов.
«На нормативном уровне Национальный банк создал все условия для возможности успешного использования на территории Украины таких платежных сервисов как Apple Pay», — сообщили в Нацбанке.
Кроме того, в конце прошлого года Национальный банк предоставлял представителям компании Apple аналитические сведения об объемах и потенциале украинского платежного рынка.
Нацбанк констатирует, что в Украине продолжает наблюдаться динамика роста безналичных расчетов, доля безналичных операций с использованием платежных карточек за прошлый год выросла на 3,8% и составляет 39,3%. Соответственно наблюдается рост в сегменте бесконтактных платежных карточек, а именно увеличение количества карт на 37,8% (с 2 млн до 2,7 млн штук).
Ранее сообщалось, что в скором времени на территории Украины должна заработать платежная система Apple Pay, при помощи которой можно оплачивать покупки в магазинах с использованием смартфона или смарт-часов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,97 0.01
|2.625,78 0.0037
|100 евро
|3.106,54 -0.0083
|3.161,82 -0.0094
|10 рублей
|3,81 0.002
|4,30 0.0003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016