В Голландии поместили в карантин целый круизный лайнер

Власти нидерландского Роттердама объявили о карантине на круизном лайнере AidaPerla в порту города из-за подозрений на кишечную инфекцию у десятков пассажиров, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По ее данным, симптомы инфекции обнаружились у около 70 человек во время путешествия. Среди них около 30 человек, которые почувствовали себя лучше, покинули корабль до введения карантина, однако сейчас им не позволяется возвращаться на борт. Другие заболевшие получают медицинскую помощь на лайнере.
СМИ сообщают, что корабль прибыл в порт Роттердама утром, большинство заболевших — жители Германии.
Как отмечает телерадиокорпорация, их симптомы соответствуют желудочному гриппу, который является очень заразным.
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