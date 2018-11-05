UDP Renewables запустила вторую солнечную электростанцию в Украине

Компания UDP Renewables подключила к сети новую солнечную электростанцию в Херсонской области мощностью 18,3 МВт. Это второй объект UDP Renewables в возобновляемой энергетике, запущенный в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания UDP Renewables, которая развивает проекты по возобновляемой энергетике инвестиционной группы UFuture, ввела в промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию „Фри-Энерджи-Геническ“ (Херсонская обл.). Инвестиции в строительство станции мощностью 18,3 МВт составили более 18 млн долларов», — говорится в сообщении.

На станции установлено 65,34 тыс. солнечных модулей. Они занимают площадь 23 гектара земли, не пригодной для сельскохозяйственного использования. Годовой объем генерации станции запланирован на уровне 23,5 тыс. МВт-часов, что дает возможность обеспечить электроэнергией боле 9 тыс. домохозяйств. С начала разработки проекта создано около 250 рабочих мест.

Общая сумма налогов, уплаченных в бюджеты разных уровней на этапе строительства станции, составляла 50 млн грн. Финансовым партнером проекта выступил АБ «Укргазбанк», генеральный подрядчик — украинская группа компаний KNESS.

Солнечная станция «Фри-Энерджи-Геническ» — второй реализованный проект компании UDP Renewables. На сегодняшний день компания осуществляет оперативное управление солнечной электростанцией «Дымерская СЭС-1» (Киевская обл.) мощностью 6 МВт. Стратегией развития UDP Renewables предусмотрено строительство около 200 МВт мощностей в южных областях Украины в 2018-2019 годах.