Группа евродепутатов призвала Amazon снять с продажи товары с символикой СССР

27 членов Европарламента обратились к американскому интернет-сервису Amazon с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой. Об этом сообщает Delfi.
Обращение главы компании Джеффа Безоса подписали члены ЕП из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Соединенного Королевства, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии, Испании, которые представляют основные политические группы.
Письмо инициировал литовский европарламентарий Антанас Гуога.
В обращении парламентарии отмечают, что «осуждают использование символов нацистского и советского режимов», указывая, что режимы «систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию».
«Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были высланы в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавым действиям советского режима, террору и бесчеловечности подверглись почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор», — подчеркивают представители ЕП.
Европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой. После критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой этой осенью отказались Walmart Inc и Adidas.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016