В Британии обнаружили письмо девочки Санта-Клаусу 1898 года

Письмо школьницы Санта-Клаусу обнаружено в городе Кентербери на юго-востоке Англии спустя 120 лет. Об этом в ночь на пятницу сообщила телерадиовещательная корпорация BBC.

По ее данным, в датированном 2 декабря 1898 года послании пятилетняя Марджори из Истборна (графство Восточный Сассекс) просит у Санты игрушечных уток и цыплят, ленту и мяч для своей кошки. Все это время оно было спрятано в книге, отданной на барахолку, указывает телеканал.

Теперь письмо выставлено в магазине игрушек в Кентербери, однако продавцы хотят отыскать потомков Марджори и вернуть им его.