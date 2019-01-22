Порошенко завтра в Давосе проведет заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ

Президент Украины Петр Порошенко проведет в швейцарском Давосе заседание Национального инвестиционного совета с участием директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает Министерство финансов на своей странице в Facebook во вторник.

В заседании примет участие также министр финансов Оксана Маркарова, которая в составе официальной делегации едет в Давос на Всемирный экономический форум, отмечается в сообщении Минфина.