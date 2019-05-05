В России теперь нельзя будет пользоваться мессенджерами анонимно

В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона. Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства, передают местные СМИ.

«Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной», — говорится в сообщении.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

При этом администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.