Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о поставках газа в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

«Апелляционный суд округа Свеа сегодня сообщил о решении по апелляции об арбитражном споре между российской и украинской компаниями. Решение Апелляционного суда означает, что иск российской компании отклонен. Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году», — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

«Газпром» подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).