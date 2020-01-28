Только четверть россиян хотели бы объединения с Беларусью

71% россиян согласны с тем, что Россия является великой державой. Это следует из результатов опроса Левада-центра. В 2018 году количество согласных с этим утверждением респондентов достигло максимума — 75%, говорится в исследовании.
Доля респондентов, не считающих страну великой державой, в 2018-м также достигла исторического минимума — 23%. Теперь она снова начала расти и составила 26%. Больше всего опрошенных считали, что Россию нельзя назвать великой державой, в 2005 году — тогда так полагали 30%, не разделяли эту точку зрения 67%.
Социологи Левада-центра также задали респондентам вопрос об отношениях России и Беларуси. 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России.
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