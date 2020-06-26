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Зеленский дал поручение возродить ФК «Кривбасс»

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Зеленский дал поручение возродить ФК «Кривбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы возродить в Кривом Роге футбольный клуб «Кривбасс», который в 2013 году утратил профессиональный статус и обанкротился.

В пятницу глава государства поучаствовал в открытии футбольного поля «Днепр» спортивного комплекса стадиона «Энергия» в Новой Каховке Херсонской области в рамках программы «Большая стройка», и пообщался с мэром города Владимиром Коваленко.

Кроме того, президент поддержал инициативу руководства Херсонской области построить в ближайшие годы Центр олимпийских видов спорта «H2O», рассчитанный на одновременные тренировки 500 человек, который сможет стать одним из «магнитов» региона. «Здесь будем делать под олимпийские виды спорта базу для тренировки», — отметил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Во время разговора с президентом мэр Новой Каховки Коваленко упомянул о местной команде «Энергия» и «Горняке» из родного для Зеленского Кривого Рога, которые играют во второй лиге чемпионата Украины по футболу.

Президент отметил, что «Горняк» хороший клуб, вспомнил о судьбе «Кривбасса» и сообщил о планах возродить эту команду. «Я нашему Юрию Корявченкову (народный депутат из фракции „Слуга народа“, экс-актер „Квартала 95“ — ИФ) поставил задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы все-таки в Кривом Роге „Кривбасс“ вернуть. Даже не только потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы», — указал Зеленский.

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ФК «Кривбасс» начал процедуру банкротства в июне 2013 года после того, как клуб лишили аттестата на участие в чемпионате Украины по футболу сезона 2013-2014 годов из-за несоответствия финансовым критериям.

В конце мая 2013 года на рабочем совещание в клубе было сообщено о полном прекращении его финансирования тогдашними собственниками. Футболистам и работникам клуба на тот момент 5 месяцев не платили зарплату.

Все чемпионаты Украины (до 2013 года), кроме первого, ФК «Кривбасс» провёл в высшей лиге. В 1999 и 2000 годах становился бронзовым призёром чемпионата страны. В 2000 году играл в финале Кубка Украины.

футбол, Владимир Зеленский
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