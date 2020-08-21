Зеленский хочет «сшивать» Украину с помощью футбола

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спорт, в частности футбол, помогут единению страны.

«Последние три дня я совершаю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно „сшивать“ Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу», — сообщается в телеграм-канале президента.

Зеленский напомнил, что накануне в Кривом Роге свое существование возродил футбольный клуб «Кривбасс».

Он заверил, что власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало «настоящим праздником для людей».

«Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали „Днепр“, харьковский „Металлист“, львовские „Карпаты“, одесский „Черноморец“, луцкая „Волынь“, ужгородская „Говерла“, запорожский и донецкий „Металлурги“, черновицкая „Буковина“, конечно — симферопольская „Таврия“, а также многие другие», — подчеркнул президент.

«И чтобы такое понятие, как „клубы-переселенцы“, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между „Динамо“ и „Шахтером“ состоится на „Донбасс Арене“, в украинском, мирном и спокойном Донецке», — заключил Зеленский.