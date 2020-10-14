Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в матче над командой Испании

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с победой над командой Испании в матче четвертого тура в группе 4 сильнейшего дивизиона А Лиги наций УЕФА.
«Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира — командой Испании! В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, Вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на среду.
Национальная сборная Украины по футболу обыграла команду Испании со счетом 1:0 в матче четвертого тура в группе 4 сильнейшего дивизиона А Лиги наций УЕФА.
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