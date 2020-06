Английский суд назначил дату рассмотрения иска Приватбанка против бывших акционеров

Английский суд назначил на 1 марта 2022 года рассмотрение по существу дела Приватбанка против бывших акционеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Ожидается, что рассмотрение дела может занять от 10 до 13 недель. Ответчики ходатайствовали об отложении рассмотрения дела по крайней мере до октября 2022 года, но судья постановил, что все стороны должны быть готовы начать слушания 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

«Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела.

Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты) , - подчеркнули в банке.

Напомним, в октябре 2019 года Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова таким, которое не является в юрисдикции этого суда.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что «банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл США (включая проценты — 3 млрд долл США) как заявлено в исковых требованиях».

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективное агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка заявило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.