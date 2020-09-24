Данные независимых клинических исследований утверждают, что остеохондроз грудного отдела позвоночника является одной из наиболее встречаемых патологий опорно-двигательной системы среди представителей старшей и пожилой возрастной группы. Первые клинические признаки заболевания могут проявляться в молодом возрасте (20+ лет). Остеохондроз – патологическое состояние, причиной которого является нарушение трофики межпозвоночного диска. Заболевание имеет характерную локализацию: шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника.

Признаки и причины

Как проявляется грудной остеохондроз? Классическим проявлением клиницисты считают дискомфорт и болевые ощущения в межлопаточном регионе. Как правило, болевой синдром усиливается при длительном нахождении в согнутом состоянии.

Каковы же причины развития остеохондроза? Выделяют несколько факторов, способных спровоцировать развитие нарушения кровообращения межпозвоночного диска:

малоподвижный образ жизни;

генетическая предрасположенность;

патологические изменения осанки;

возраст;

наличие пагубных привычек;

род деятельности (работа, связанная с пребыванием в сидячем или согнутом положении, а также чрезмерные нагрузки на позвоночник);

недостаточность питательных веществ;

избыточная масса тела.

Диагностические меры

Своевременная диагностика остеохондроза грудного отдела поможет сохранить структуры позвоночника от деструктивно-дегенеративных процессов и их последствий. Первый этап диагностических мер – сбор жалоб и анамнеза пациента. Как правило, в медицинские учреждения людей приводит явно выраженный болевой синдром в межлопаточной области. Боль может быть различного характера: острая, приступообразная, пронизывающая, тянущая, ноющая. Помимо этого, болевые ощущения могут иррадиировать в верхнюю конечность либо в область сердца.

Острая боль спровоцирована сдавливанием нервных корешков при выходе из межпозвоночных отверстий. Также болевой синдром может быть обусловлен наличием метаболитов молочной кислоты, которые накапливаются в мышечной ткани из-за ненормированной нагрузки.

Второй этап – физикальное обследование. Дипломированный специалист определяет форму позвоночника (наличие или отсутствие патологических изменений осанки). Помимо этого, пальпаторно определяется зона распространения болевого синдрома. Также важно определить форму грудной клетки и проследить за экскурсией во время дыхания.

Третий этап – инструментальное обследование. Как правило, для выявления патологических изменений структуры межпозвоночного диска применяют лучевые методы инструментальной диагностики:

рентгенография;

КТ;

МРТ;

допплерография.

Меры предупреждения развития остеохондроза

Всем известно, что профилактика заболевания позволяет сохранить структуры организма от повреждений. Существует ряд общих правил для укрепления здоровья, таких как:

отказ от пагубных привычек;

сбалансированное питание;

поддержание массы тела в диапазоне нормы;

ежедневная физическая активность;

нормированный рабочий день;

правильно оборудованное место отдыха и сна.

К целенаправленным профилактическим методам относится лечебная гимнастика. Комплекс упражнений, разработанный с учетом индивидуальных особенностей клиента, способствует умеренному укреплению мышц спины. Регулярные занятия ЛФК улучшают выносливость организма, создают физиологически необходимый мышечный каркас спины, улучшают кровообращение в участке. Лечебная физкультура является эффективным методом профилактики и терапии патологических состояний опорно-двигательной системы организма.

Терапия

Чем лечить патологическое состояние межпозвоночного диска? Терапия остеохондроза имеет два направления:

консервативный метод;

оперативный метод.

Обратите внимание, метод терапии остеохондроза выбирает лечащий врач на основании анамнеза, физикального и инструментального обследования. Самолечение может навредить Вашему здоровью!

Консервативная терапия

Консервативный метод лечения подразумевает использование комплекса мероприятий, направленных на снятие болевого синдрома, улучшение циркуляции крови в область патологического процесса, укрепление мышечного каркаса спины.

Как снять боль в спине? Для купирования болевого и корешкового синдрома применяются фармакологические препараты (ненаркотические анальгетики, спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Если клиент выявляет желание лечиться без употребления фармакологических препаратов, то снизить болевые ощущения может курс массажа.

Сеть реабилитационных центров

Active-center.com.ua – сеть реабилитационных центров, главной задачей которых является профилактика и лечение патологических состояний опорно-двигательной системы с помощью физиопроцедур и ЛФК. Центр предоставляет тщательную диагностику состояния структур организма и составление плана лечение с учетом индивидуальных особенностей клиента. Более 8 лет работы!

Коллектив центра реабилитации – это команда экспертов, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации в отрасли реабилитологии. Многолетний опыт работы, открытость и желание помочь клиенту способствует быстрому формированию взаимопонимания для достижения главной цели – восстановления и поддержания здоровья!