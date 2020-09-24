Данные независимых клинических исследований утверждают, что остеохондроз грудного отдела позвоночника является одной из наиболее встречаемых патологий опорно-двигательной системы среди представителей старшей и пожилой возрастной группы. Первые клинические признаки заболевания могут проявляться в молодом возрасте (20+ лет). Остеохондроз – патологическое состояние, причиной которого является нарушение трофики межпозвоночного диска. Заболевание имеет характерную локализацию: шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника.
Как проявляется грудной остеохондроз? Классическим проявлением клиницисты считают дискомфорт и болевые ощущения в межлопаточном регионе. Как правило, болевой синдром усиливается при длительном нахождении в согнутом состоянии.
Каковы же причины развития остеохондроза? Выделяют несколько факторов, способных спровоцировать развитие нарушения кровообращения межпозвоночного диска:
Своевременная диагностика остеохондроза грудного отдела поможет сохранить структуры позвоночника от деструктивно-дегенеративных процессов и их последствий. Первый этап диагностических мер – сбор жалоб и анамнеза пациента. Как правило, в медицинские учреждения людей приводит явно выраженный болевой синдром в межлопаточной области. Боль может быть различного характера: острая, приступообразная, пронизывающая, тянущая, ноющая. Помимо этого, болевые ощущения могут иррадиировать в верхнюю конечность либо в область сердца.
Острая боль спровоцирована сдавливанием нервных корешков при выходе из межпозвоночных отверстий. Также болевой синдром может быть обусловлен наличием метаболитов молочной кислоты, которые накапливаются в мышечной ткани из-за ненормированной нагрузки.
Второй этап – физикальное обследование. Дипломированный специалист определяет форму позвоночника (наличие или отсутствие патологических изменений осанки). Помимо этого, пальпаторно определяется зона распространения болевого синдрома. Также важно определить форму грудной клетки и проследить за экскурсией во время дыхания.
Третий этап – инструментальное обследование. Как правило, для выявления патологических изменений структуры межпозвоночного диска применяют лучевые методы инструментальной диагностики:
Всем известно, что профилактика заболевания позволяет сохранить структуры организма от повреждений. Существует ряд общих правил для укрепления здоровья, таких как:
К целенаправленным профилактическим методам относится лечебная гимнастика. Комплекс упражнений, разработанный с учетом индивидуальных особенностей клиента, способствует умеренному укреплению мышц спины. Регулярные занятия ЛФК улучшают выносливость организма, создают физиологически необходимый мышечный каркас спины, улучшают кровообращение в участке. Лечебная физкультура является эффективным методом профилактики и терапии патологических состояний опорно-двигательной системы организма.
Чем лечить патологическое состояние межпозвоночного диска? Терапия остеохондроза имеет два направления:
Обратите внимание, метод терапии остеохондроза выбирает лечащий врач на основании анамнеза, физикального и инструментального обследования. Самолечение может навредить Вашему здоровью!
Консервативный метод лечения подразумевает использование комплекса мероприятий, направленных на снятие болевого синдрома, улучшение циркуляции крови в область патологического процесса, укрепление мышечного каркаса спины.
Как снять боль в спине? Для купирования болевого и корешкового синдрома применяются фармакологические препараты (ненаркотические анальгетики, спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Если клиент выявляет желание лечиться без употребления фармакологических препаратов, то снизить болевые ощущения может курс массажа.
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