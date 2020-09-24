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Остеохондроз грудного отдела позвоночника

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Остеохондроз грудного отдела позвоночника

Данные независимых клинических исследований утверждают, что остеохондроз грудного отдела позвоночника является одной из наиболее встречаемых патологий опорно-двигательной системы среди представителей старшей и пожилой возрастной группы. Первые клинические признаки заболевания могут проявляться в молодом возрасте (20+ лет). Остеохондроз – патологическое состояние, причиной которого является нарушение трофики межпозвоночного диска. Заболевание имеет характерную локализацию: шейный, грудной и поясничный отдел позвоночника. 

Признаки и причины

Как проявляется грудной остеохондроз? Классическим проявлением клиницисты считают дискомфорт и болевые ощущения в межлопаточном регионе. Как правило, болевой синдром усиливается при длительном нахождении в согнутом состоянии. 

Каковы же причины развития остеохондроза? Выделяют несколько факторов, способных спровоцировать развитие нарушения кровообращения межпозвоночного диска: 

  • малоподвижный образ жизни;
  • генетическая предрасположенность;
  • патологические изменения осанки;
  • возраст;
  • наличие пагубных привычек;
  • род деятельности (работа, связанная с пребыванием в сидячем или согнутом положении, а также чрезмерные нагрузки на позвоночник);
  • недостаточность питательных веществ;
  • избыточная масса тела. 

Диагностические меры 

Своевременная диагностика остеохондроза грудного отдела поможет сохранить структуры позвоночника от деструктивно-дегенеративных процессов и их последствий. Первый этап диагностических мер – сбор жалоб и анамнеза пациента. Как правило, в медицинские учреждения людей приводит явно выраженный болевой синдром в межлопаточной области. Боль может быть различного характера: острая, приступообразная, пронизывающая, тянущая, ноющая. Помимо этого, болевые ощущения могут иррадиировать в верхнюю конечность либо в область сердца. 

Острая боль спровоцирована сдавливанием нервных корешков при выходе из межпозвоночных отверстий. Также болевой синдром может быть обусловлен наличием метаболитов молочной кислоты, которые накапливаются в мышечной ткани из-за ненормированной нагрузки. 

Второй этап – физикальное обследование. Дипломированный специалист определяет форму позвоночника (наличие или отсутствие патологических изменений осанки). Помимо этого, пальпаторно определяется зона распространения болевого синдрома. Также важно определить форму грудной клетки и проследить за экскурсией во время дыхания. 

Третий этап – инструментальное обследование. Как правило, для выявления патологических изменений структуры межпозвоночного диска применяют лучевые методы инструментальной диагностики:

  • рентгенография;
  • КТ;
  • МРТ;
  • допплерография.

Меры предупреждения развития остеохондроза 

Всем известно, что профилактика заболевания позволяет сохранить структуры организма от повреждений. Существует ряд общих правил для укрепления здоровья, таких как:

  • отказ от пагубных привычек;
  • сбалансированное питание;
  • поддержание массы тела в диапазоне нормы;
  • ежедневная физическая активность;
  • нормированный рабочий день;
  • правильно оборудованное место отдыха и сна. 

К целенаправленным профилактическим методам относится лечебная гимнастика. Комплекс упражнений, разработанный с учетом индивидуальных особенностей клиента, способствует умеренному укреплению мышц спины. Регулярные занятия ЛФК улучшают выносливость организма, создают физиологически необходимый мышечный каркас спины, улучшают кровообращение в участке. Лечебная физкультура является эффективным методом профилактики и терапии патологических состояний опорно-двигательной системы организма. 

Терапия 

Чем лечить патологическое состояние межпозвоночного диска? Терапия остеохондроза имеет два направления:

  • консервативный метод;
  • оперативный метод. 

Обратите внимание, метод терапии остеохондроза выбирает лечащий врач на основании анамнеза, физикального и инструментального обследования. Самолечение может навредить Вашему здоровью! 

Консервативная терапия 

Консервативный метод лечения подразумевает использование комплекса мероприятий, направленных на снятие болевого синдрома, улучшение циркуляции крови в область патологического процесса, укрепление мышечного каркаса спины. 

Как снять боль в спине? Для купирования болевого и корешкового синдрома применяются фармакологические препараты (ненаркотические анальгетики, спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Если клиент выявляет желание лечиться без употребления фармакологических препаратов, то снизить болевые ощущения может курс массажа. 

Сеть реабилитационных центров

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