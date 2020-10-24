В Украине сегодня «день тишины» перед местными выборами

В субботу, 24 октября, в Украине наступил «день тишины» перед днем голосования на местных выборах, запланированных на воскресенье, 25 октября.
«Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается», — говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.
Согласно закону, в «день тишины» и непосредственно в день голосования «запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий — субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса».
«В то же время запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии — субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий», — говорится в тексте закона.
В свою очередь, в Национальной полиции Украины на официальной странице в соцсети Facebook призвали придерживаться избирательного законодательства и в случае выявления нарушений немедленно информировать об этом правоохранительные органы.
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