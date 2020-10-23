До сих пор не ясно, кто проводит и финансирует опрос Зеленского

Президентом Владимиром Зеленским вопросам, а также о том, во сколько он обойдется.

Українськi Новини сообщают, что не получили ответ на соответствующий запрос.

Ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что опрос проведет одна из общественных организаций, а оплатят меценаты, однако спустя неделю партия уже официально заявила, что профинансирует его сама, заключив договор с соцкомпанией.

При этом шесть крупнейших соцкомпаний заверили, что не ведут переговоры со «Слугой народа» по проведению этого опроса.

В свою очередь гражданская сеть «Опора» заявила, что, по ее информации, только за оплату труда волонтеров «Слуга народа» заплатит более 100 млн гривен.

Агенство обратились к Кравчук с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, а также сообщить полную стоимость опроса и название соцкомпании, с которой партия заключила договор. Депутат ответила, что только что вернулась с Донбасса, поэтому не располагает такой информацией, и порекомендовала обратиться с запросом к пресс-службе.

Пресс-служба запрос агентства проигнорировала.

Один из собеседников агентства на условиях анонимности рассказал, что партия планирует раскрыть детали об организации опроса непосредственно в день его проведения 25 октября.