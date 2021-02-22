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В СБУ объяснили причину санкций в отношении сети «Спортмастер»

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В СБУ объяснили причину санкций в отношении сети «Спортмастер»

Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО «Спортмастер-Украина», введены на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети „Спортмастер“) введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины «неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования».

Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО «Спортмастер-Украина» — крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В госреестре бенефициарами «Спортмастер-Украина» с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

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В целом сеть «Спортмастер» представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

СБУ, Спортмастер
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Понедельник, 22 февраля 2021
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