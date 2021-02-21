Магазины «Спортмастер» продолжают работать, несмотря на санкции

Магазины сети «Спортмастер» в воскресенье, 21 февраля, работают в Украине в обычном режиме, несмотря на введенные санкции.

Об этом передает 24 канал.

По словам продавцов, пока ни одного распоряжения о закрытии магазинов не получали.

«Операторы сети предупреждают клиентов, что по крайней мере сегодня сбоев в работе „Спортмастера“ нет», — отметил телеканал.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, среди которых частная компания с ограниченной ответственностью «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур). Согласно Единому реестру юридических лиц, эта компания владеет 99% «Спортмастера». Срок санкций — 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в «Спортмастере».

Президент Владимир Зеленский ввел санкции в действие своим указом, который был опубликован 20 февраля и в тот же день вступил в силу.