Только четыре области Украины остались в «желтой» зоне

В Украине 16 регионов оказались в «оранжевой» зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области — «желтые», столько же «красных».

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В «желтой» зоне остались Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.

Четыре области по-прежнему остаются «красными». Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой областях.

Остальные регионы Украины оказались в «оранжевой» зоне.

16 марта в «оранжевой» зоне было всего 10 регионов.

Напомним, 16 марта мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство усилить карантин для «оранжевых» зон. По его словам, ситуация в Киеве приближается к критической, мест в больницах не хватает.