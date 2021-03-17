Только четыре области Украины остались в «желтой» зоне

В Украине 16 регионов оказались в «оранжевой» зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области — «желтые», столько же «красных».
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В «желтой» зоне остались Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.
Четыре области по-прежнему остаются «красными». Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой областях.
Остальные регионы Украины оказались в «оранжевой» зоне.
16 марта в «оранжевой» зоне было всего 10 регионов.
Напомним, 16 марта мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство усилить карантин для «оранжевых» зон. По его словам, ситуация в Киеве приближается к критической, мест в больницах не хватает.
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