Австралия вслед за другими странами ввела новые санкции против России из-за Крыма

Австралия ввела санкции против одного гражданина России и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.

Новые меры согласованы с Канадой, которая накануне объявила о введении санкций, и соответствуют ограничениям, объявленным ЕС и Великобританией, отметила глава МИД Австралии Мэрис Пейн. Против каких именно российских компаний и гражданина направлены эти санкции, она не уточнила.

«Мост через Керчь — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины», — сказала министр.

Канада 29 марта ввела санкции против двоих россиян — гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина. Под новые ограничения также попали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», Крымская первая страховая компания и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Еще несколькими днями ранее Канада за нарушение прав человека ввела санкции против девяти российских чиновников. В список в том числе вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Им запретили въезжать в страну, активы чиновников там заморозили.

Конкретную причину включения российских чиновников в санкционный список власти Канады не назвали, однако тот совпадал с перечнем, опубликованным Минфином США: Вашингтон вводил санкции из-за ситуации вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального.