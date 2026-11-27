Посли країн Євросоюзу погодили текст рекомендацій Ради ЄС про призначення іспанця Пабло Ернандеса де Коса президентом Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Відповідно до документа, Лоранс Бун і Маркус Бруннермаєр мають стати членами Виконавчої ради ЄЦБ, пише LB.ua з посиланням на «Європейську правду».
Рада ЄС має затвердити ці рекомендації за письмовою процедурою до вечора 26 листопада, а остаточне призначення відбудеться у грудні цього року.
Посли країн ЄС зібралися, щоб підтвердити згоду щодо текстів трьох рекомендацій для Європейської ради і вирішити питання про їх ухвалення за письмовою процедурою.
Ця процедура вже триває і завершиться сьогодні ввечері. Завдяки цьому Європейська рада, яка зараз засідає в Брюсселі, зможе вже цього тижня запустити консультації щодо нових кандидатів із Європейським парламентом та Радою керуючих ЄЦБ.
Співрозмовник видання пояснив, що Європейська рада призначає керівництво банку на основі рекомендацій Ради ЄС і після згаданих консультацій. При цьому в ухваленні рекомендацій за письмовою процедурою бере участь лише 21 держава-член єврозони.
Очікують, що Європейська рада офіційно призначить президента ЄЦБ та двох членів Виконавчої ради на грудневому засіданні, коли Європарламент і Рада керуючих ЄЦБ нададуть свої висновки.
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