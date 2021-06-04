Комитет Рады поддержал закон Зеленского о национальном сопротивлении

Комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект № 5557 о национальном сопротивлении. Его автор — президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

«В заключении, данном главному комитету, рекомендуется проект закона об основах национального сопротивления, № 5557, поданный президентом и определенный им как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой, по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу», — говорится в сообщении.

Этот закон определяет задачи территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Также в документе прописаны основы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.