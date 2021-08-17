Минэнерго нашло 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Госказначейство по инициативе Министерства энергетики 16 августа направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 млн грн для выплаты заработной платы шахтерам и в течение вторника, 17 августа, все средства должны быть перечислены непосредственно шахтерам, сообщается в пресс-релизе Министерства энергетики во вторник.
«Средства были выплачены благодаря разработанному Минэнерго распоряжению Кабинета министров „О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год“ от 14 июля 2021 года № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году», — отметили в министерстве.
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