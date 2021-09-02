В США назвали условия для вступления Украины в НАТО

Украина должна выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
«Думаю, важно понимать..., что это не то решение, которое принимают США», — сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон установить четкие сроки вступления Украины в НАТО.
По ее словам, есть шаги, которые Украина для этого должна выполнить, и Киев «хорошо знает, какие». «Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — уточнила Псаки, подчеркнув, что выполнение этих условий необходимо для «соответствия стандартам НАТО».
Она также добавила, что США «поддерживают стремление стран вступить в НАТО».
Напомним, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО незамедлительно решить вопрос с членством страны в альянсе, добавив, что Киев уже готов получить План действий по подготовке к членству.
7 июля специальный представитель генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай заявил, что одного проведения реформ на Украине недостаточно для вступления в НАТО. Он отметил, что это политическое решение, а «не чисто технические критерии», и что не только Киев, но и альянс должен быть готов к расширению.
В середине июля президент США Джо Байден заявил, что для присоединения к НАТО Киев должен в первую очередь решить проблему коррупции. Он добавил, что конфликт на Донбассе не помешает членству Украины в альянсе. 14 июня в итоговом заявлении страны НАТО подтвердили решение о принятии Украины в альянс, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году, но конкретные сроки вступления в нем не указывались.
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