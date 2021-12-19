В Австралии шесть детей погибли в результате падения с батута

Число детей, погибших в результате падения с надувного батута в одной из школ штата Тасмания, выросло до шести. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация ABC со ссылкой на полицию.

«Девять детей серьезно пострадали в результате инцидента, который произошел в четверг. К сожалению, в настоящее время шестеро детей умерли», — сообщил комиссар полиции Даррен Хайн. Ранее сообщалось о гибели пятерых детей.

16 декабря во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта (штат Тасмания), надувной батут, на котором находились несколько учеников, был поднят ветром в воздух на высоту около 10 м, и дети упали с него.