В Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает «крайне маловероятным», что британские войска отправят в Украину для защиты от возможной российской агрессии. Он отметил, что Украина не входит в НАТО.
"Факт в том, что (Украина— Ред.) не член НАТО, и поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России, мы не должны обманывать людей, что мы сделаем это«,— сказал Уоллес в эфире Spectator TV.
Президент США Джо Байден также ранее сообщал, что отправка американских военных в Украину не рассматривается. По его словам, при нападении России США придется сконцентрировать больше сил в странах «бухарестской девятки» (B9), в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016