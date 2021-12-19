В Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает «крайне маловероятным», что британские войска отправят в Украину для защиты от возможной российской агрессии. Он отметил, что Украина не входит в НАТО.

"Факт в том, что (Украина— Ред.) не член НАТО, и поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов России, мы не должны обманывать людей, что мы сделаем это«,— сказал Уоллес в эфире Spectator TV.

Президент США Джо Байден также ранее сообщал, что отправка американских военных в Украину не рассматривается. По его словам, при нападении России США придется сконцентрировать больше сил в странах «бухарестской девятки» (B9), в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.