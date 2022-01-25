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Власти Австралии выкупили права на флаг аборигенов за $14 млн

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Власти Австралии выкупили права на флаг аборигенов за $14 млн

Правительство Австралии выкупило права на флаг аборигенов континента за 20,05 млн австралийских долларов ($14,4 млн), сделав его использование свободным для всех. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, с 25 января 2022 года флаг аборигенов (черно-красное полотнище с желтым кругом посредине) «можно свободно использовать как национальный флаг». «Флаг аборигенов теперь равен национальному стягу Австралии, и его использование является бесплатным, а отношение к нему должно быть достойным и уважительным. Все австралийцы теперь могут размещать изображение флага аборигенов на одежде и спортивных площадках, использовать его при создании картин и других произведений искусства, распространять на любых носителях без необходимости запрашивать разрешение на это», — сообщил Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Авторские права на флаг, разработанный художником Гарольдом Томасом из племени луритьи в 1971 году, были в 2018 году выкуплены компанией WAM Clothing, производящей одежду с аборигенской символикой, однако не принадлежащей представителям коренных народов континента. Компания начала требовать плату за использование флага, что повлекло за собой появление общественного движения «Освободи флаг». После исторической сделки, в рамках которой создатель флага получит значительную часть выплаченной правительством суммы, использование стяга аборигенов стало свободным.

Как отметили в правительстве, в честь приобретения прав на флаг аборигенов власти учредят ежегодную премию в размере 100 тыс. австралийских долларов ($71,1 тыс.) для студентов из числа коренных народов. Оригинальный эскиз флага, созданный Томасом в 1971 году, будет передан в дар правительству Австралии для экспозиции в одной из художественных галерей страны, а сам художник направит порядка 2 млн австралийских долларов ($1,4 млн) на создание специального фонда, который займется охраной «наследия флага австралийских аборигенов» и поддержкой общин.

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Флаг аборигенов Австралии был разработан в качестве единого символа коренных народов континента в 1971 году во время первых попыток аборигенов заявить свои права на землю. В 1972 году он был выбран официальным флагом аборигенов Австралии, а 14 июля 1995 года его признали вторым официальным флагом страны. Знамя представляет собой две горизонтальные равновеликие полосы черного (сверху) и красного (снизу) цветов с желтым кругом посередине. Черный цвет символизирует аборигенов Австралии, красный — землю Австралии и охру, использующуюся в церемониях коренных жителей, а желтый — солнце.

Австралия
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