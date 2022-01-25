Лидеры США, Британии и ЕС обсудили «беспрецедентный» пакет санкций против России

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в том числе санкционные меры против России на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает The Mirror.
Политики в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.
По результатам встречи было решено, что в случае вторжения в Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций». «Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.
Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского вторжения в Украину.
Ранее издание The Telegraph сообщало, что британский премьер-министр поддержал идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, по данным издания, он не исключает и введения санкций против газопровода «Северный поток-2».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016