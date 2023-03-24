Президент Чехії: Багато членів НАТО проти швидкого вступу України до Альянсу

Президент Чехії Петр Павел сказав, що багато членів НАТО проти швидкого вступу України до Альянсу.

На його думку, Україні варто спочатку зблизитися з Євросоюзом. Про це йдеться в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Павела запитали про гарантії безпеки Україні.

"З їхньої власної точки зору, це явно повне членство в НАТО. Однак однозначної підтримки швидкого вступу України з боку держав-членів немає", – сказав він.

Головною перешкодою є війна. Президент вважає, що до її закінчення будь-яке обговорення приєднання України до НАТО буде відірваним від реальності.

"Однак навіть після закінчення конфлікту знайти консенсус буде складно. Багато учасників побачать в Україні тягар. Модернізація їхніх Збройних Сил триватиме багато років", – додав Павел.

Він порадив спочатку зблизитися з Євросоюзом.

"Шлях України до Європи повинен проходити через швидше зближення з Євросоюзом і лише потім – із силовими структурами. Я думаю, це правильний порядок", – підсумував президент Чехії.