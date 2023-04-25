Малюська розповів, чому пригожин наказав не брати полонених

Заяви євгена пригожина про те, що бойовики «вагнера» більше не братимуть полонених, є спробою окупантів спровокувати українських військових.

Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська у своєму Facebook.

Глава відомства зазначив, що вбивство військового, який здався в полон, жорстоке поводження з полоненими, а також наказ не брати полонених – воєнні злочини.

«У нас були, є зараз, і будуть військовополонені «вагнерівці». Ледь не третина з них – 300 (поранені – ред.), і їм надали медичну допомогу, що є свідченням того, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та власного Кримінального кодексу», – заявив Малюська.

За словами міністра, чим більше полонених – тим більше обмінів та повернень додому українських воїнів.

«Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. Також фейками вони провокують наших військових опуститися до їхнього рівня і стати військовими злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми однакові», – наголосив глава Мін'юсту.