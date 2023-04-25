Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Малюська розповів, чому пригожин наказав не брати полонених

164

Заяви євгена пригожина про те, що бойовики «вагнера» більше не братимуть полонених, є спробою окупантів спровокувати українських військових.

Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська у своєму Facebook.

Глава відомства зазначив, що вбивство військового, який здався в полон, жорстоке поводження з полоненими, а також наказ не брати полонених – воєнні злочини.

«У нас були, є зараз, і будуть військовополонені «вагнерівці». Ледь не третина з них – 300 (поранені – ред.), і їм надали медичну допомогу, що є свідченням того, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права та власного Кримінального кодексу», – заявив Малюська.

За словами міністра, чим більше полонених – тим більше обмінів та повернень додому українських воїнів.

«Окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. Також фейками вони провокують наших військових опуститися до їхнього рівня і стати військовими злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми однакові», – наголосив глава Мін'юсту.

Малюська
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 апреля 2023
Понедельник, 24 апреля 2023
Воскресенье, 23 апреля 2023
Суббота, 22 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023