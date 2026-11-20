Росія відмовилася від пропозицій України щодо деескалації, зокрема, в Чорному морі, які передавалися через різних міжнародних партнерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після "Коаліції охочих" 19 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія не підтримує жодних пропозицій щодо деескалації, попри спроби міжнародних партнерів домогтися зниження інтенсивності бойових дій.
"Через різні канали, через різних партнерів надходили ці пропозиції, але Путін завжди відмовлявся від деескалації в Чорному морі", — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Росія продовжує повітряні атаки на українські міста та інфраструктуру. За його словами, інтенсивність цих ударів зростає від літа.
Зеленський підкреслив важливість подальшого посилення протиповітряної оборони України, а також захисту логістичних маршрутів і мостів.
Окремо голова держави наголосив на необхідності продовжувати міжнародну військову підтримку України, зокрема постачання засобів ППО та бойової авіації.
"Починаючи з середини літа, цього року Путін постійно нарощує атаки особливо небезпечною зброєю – балістикою та реактивними шахедами. Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації", — додав він.
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