Республіканці висувають умови для підтримки фінансування України та Ізраїлю

Група республіканців у Сенаті США вимагає змінити міграційну політику як умову підтримки запиту на нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Вони пропонують ускладнити подання мігрантами прохань про надання притулку в США, а також ускладнити виграш справи. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Сенатор-республіканець Джон Тун наголосив, що такі нововведення є питанням національної безпеки.
Водночас WSJ нагадує, що за останні два роки кількість нелегальних перетинів кордону США досягла рекордного рівня. При цьому потік мігрантів з таких країн, як Венесуела, які зазвичай не відправляли до США велику кількість мігрантів, призвів до того, що багато хто з них після прибуття в країну потребував житла.
Демократи вже почали реагувати на ініціативу сенаторів-республіканців.
За словами сенатора Діка Дурбіна, така ініціатива - погана відправна точка для будь-яких переговорів щодо запиту Білого дому. Він також вважає, що план республіканців нашкодить зусиллям надання допомоги українським біженцям.
"Якщо республіканці хочуть серйозно поговорити про реформи, які покращать нашу міграційну систему, ми відкриті для дискусії", - заявив спікер Білого дому Анжело Фернандес Ернандес, зазначивши, що Адміністрація Джо Байдена не згодна з багатьма положеннями ініціативи республіканців.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023