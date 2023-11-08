Республіканці висувають умови для підтримки фінансування України та Ізраїлю

Група республіканців у Сенаті США вимагає змінити міграційну політику як умову підтримки запиту на нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Вони пропонують ускладнити подання мігрантами прохань про надання притулку в США, а також ускладнити виграш справи. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатор-республіканець Джон Тун наголосив, що такі нововведення є питанням національної безпеки.

Водночас WSJ нагадує, що за останні два роки кількість нелегальних перетинів кордону США досягла рекордного рівня. При цьому потік мігрантів з таких країн, як Венесуела, які зазвичай не відправляли до США велику кількість мігрантів, призвів до того, що багато хто з них після прибуття в країну потребував житла.

Демократи вже почали реагувати на ініціативу сенаторів-республіканців.

За словами сенатора Діка Дурбіна, така ініціатива - погана відправна точка для будь-яких переговорів щодо запиту Білого дому. Він також вважає, що план республіканців нашкодить зусиллям надання допомоги українським біженцям.

"Якщо республіканці хочуть серйозно поговорити про реформи, які покращать нашу міграційну систему, ми відкриті для дискусії", - заявив спікер Білого дому Анжело Фернандес Ернандес, зазначивши, що Адміністрація Джо Байдена не згодна з багатьма положеннями ініціативи республіканців.