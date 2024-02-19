Малюська назвав польських протестувальників "дуже приємними мужиками"

Міністр юстиції Денис Малюська розказав, що дорогою до Варшави зупинився на кордоні, щоб поговорити з польськими протестувальниками. За його словами, вони виявилися "дуже приємними мужиками".
Малюська поїхав у Польщу на переговори з представниками Міжнародного валютного фонду щодо третього перегляду кредитної програми.
"Після перетину кордону вийшов поговорити з польськими фермерами, які блокують кордон. Дуже приємні мужики, у яких купа міфів у голові. Вони чули, що українські фури везуть не лише українське, а й російське збіжжя, а російського вони не хочуть. Кажуть, що транзит вони залюбки б пропускали, але країни, куди прямують товари, відмовляються їх приймати, бо неякісне, і транзит нібито повертається у Польщу. Щось там з товаром у вагонах було не так", – написав Малюська у Facebook, описуючи свої враження від спілкування з протестувальниками.
Він сказав, що не бачив злих і агресивних фермерів.
"ІМХО [на мою скромну думку], з ними треба розмовляти та пояснювати", – написав Малюська.
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