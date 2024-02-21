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Малюська пропонує мобілізувати ув'язнених та правопорушників, які не відбувають покарання у в'язницях

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Влада повинна мобілізувати ув'язнених та правопорушників, які на даний момент не відбувають покарання у в'язницях.

Як пише Слово і діло, таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, до армії могли б відправити, серед іншого, корупціонерів та засуджених за скоєння ДТП.

«Наприклад, людина порушила правила дорожнього руху, поїхала на червоне світло, машина виїхала на перехрестя, вона цю машину об’їхала, середньої тяжкості ушкодження у іншого водія, є кримінальне провадження, отримала покарання з відстрочкою виконання. Вона гуляє по вулицях, є сім’я, вона працює, просто періодично вона відвідує наші центри апробації. Ця людина не підлягає призову. У мене велике запитання, а чому?» – сказав Малюська.

Міністр додав, що в Україні лише «одиниці людей» не порушували правил дорожнього руху.

«Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно Але ось на фронт багато хто з них готовий, хоче виправдатися, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх», – стверджує Малюська.

Він також повідомив, що відомство проаналізувало поточну ситуацію і дійшло висновку, що багато ув'язнених безпечні для армії і не завдадуть шкоди військовим.

Малюська
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