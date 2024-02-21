Малюська пропонує мобілізувати ув'язнених та правопорушників, які не відбувають покарання у в'язницях

Влада повинна мобілізувати ув'язнених та правопорушників, які на даний момент не відбувають покарання у в'язницях.
Як пише Слово і діло, таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, до армії могли б відправити, серед іншого, корупціонерів та засуджених за скоєння ДТП.
«Наприклад, людина порушила правила дорожнього руху, поїхала на червоне світло, машина виїхала на перехрестя, вона цю машину об’їхала, середньої тяжкості ушкодження у іншого водія, є кримінальне провадження, отримала покарання з відстрочкою виконання. Вона гуляє по вулицях, є сім’я, вона працює, просто періодично вона відвідує наші центри апробації. Ця людина не підлягає призову. У мене велике запитання, а чому?» – сказав Малюська.
Міністр додав, що в Україні лише «одиниці людей» не порушували правил дорожнього руху.
«Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно Але ось на фронт багато хто з них готовий, хоче виправдатися, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх», – стверджує Малюська.
Він також повідомив, що відомство проаналізувало поточну ситуацію і дійшло висновку, що багато ув'язнених безпечні для армії і не завдадуть шкоди військовим.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023