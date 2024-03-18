Малюська: США можуть прийняти рішення щодо допомоги Україні та конфіскації російських активів в одному пакеті

Американські законодавці розглядають можливе фінансування допомоги Україні та конфіскацію російських активів в одному пакеті.

Про це розповів Міністр юстиції Денис Малюська.

Після візиту до США, він розповів, що ймовірність того, що питання конфіскації активів і можливість об'єднання законопроєктів про допомогу Україні можуть рухатися разом як один пакет. Такий законопроєкт вже є на порядку денному американських законодавців.

"Але виявилось, що порядок денний для наших зустрічей став ще цікавішим, ніж ми очікували. Тому що ті наші партнери, з якими ми розмовляли, – і конгресмени, і представники Сенату, і законодавчої гілки влади – вони підтвердили, що існує ймовірність того, що ці проєкти про фінансову і військову допомогу Україні та про конфіскацію російських активів можуть рухатись одним пакетом", – розповів Малюська.

За його словами, існує можливість того, що обговорення та потенційне голосування може відбутись вже протягом наступного тижня, якщо буде досягнуто компромісу в технічних аспектах.

Він також наголосив, що "патової ситуації", яка спостерігався кілька місяців тому, більше не існує, та зазначив, що Україна має підтримку від обох політичних партій США щодо продовження надання допомоги Україні.