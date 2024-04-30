Малюська: Україна зменшила перелік обмежень прав та свобод громадян згідно з Європейською конвенцією

Україна переглянула та зменшила перелік обмежень певного набору прав та свобод громадян згідно з Європейською конвенцією. Про це у своєму Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська написав, що Україна після запровадження воєнного стану у 2022 році надіслала повідомлення про можливість обмеження деяких прав громадян. За його словами, подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року і так чинять усі країни, які ведуть війну.

"У квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і ЗМЕНШИЛИ його. (періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобовʼязання). ще раз: Україна у квітні НЕ призупинила захист, а якраз навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", - підкреслив Малюська.