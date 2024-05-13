Малюська: €3 млрд – це майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україні потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну. Про це повідомляє Politico.
Малюська зазначив, що щорічний пакет у розмірі €3 млрд, який є прибутком від заморожених російських активів, що планують віддавати Україні, майже ніяк не впливатиме на потреби України в умовах війни.
«Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро – це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну», – заявив міністр.
Нагадаємо, що раніше Денис Малюська заявив, що Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки – захищається від російської збройної агресії. Міністр підкреслив, що оголошення війни нічого не змінить для України, адже всі норми права, які стосуються війни, вже застосовані, тож оголошення чи не оголошення «не має жодного юридичного сенсу».
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