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Малюська: Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа

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Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа – зараз вона проходить відповідний військовий вишкіл.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, з моменту ухвалення відповідного закону, з 5196 людей було звільнено 2862. Ще 368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я.

"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", – сказав Малюська.

10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями. Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.

Малюська
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