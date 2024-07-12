Малюська: Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа

Перша група засуджених відправиться на фронт до кінця літа – зараз вона проходить відповідний військовий вишкіл.
Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, з моменту ухвалення відповідного закону, з 5196 людей було звільнено 2862. Ще 368 людям відмовили у їхньому бажанні долучитися до лав української армії через стан здоров'я.
"У тюремній системі є багато хороших людей, які могли б бути корисними на фронті. Це гарне вікно можливостей розпочати своє життя з нової сторінки", – сказав Малюська.
10 травня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями. Ув'язнених жінок, які побажали б долучитися до ЗСУ, зараз немає.
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