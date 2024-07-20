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Малюська: росія не має наміру виконувати рішення ЄСПЛ

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росія, очевидно, не має наміру виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Є дві опції, щоб виправити ситуацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Укрінформу" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Малюська підкреслив, що росіяни, зокрема, не збираються виконувати рішення ЄСПЛ, які стосуватимуться компенсацій.

"Тому є дві опції. Перша опція - дочекатися зміни влади або зміни підходів рф, коли вони захочуть повернутися в рамку цивілізованих країн. Це довго, і не факт, що станеться, і що я за своє життя це побачу. А інша опція - це створити новий механізм виконання рішень судів, зокрема ЄСПЛ, без згоди та волі рф", - зазначив голова Мін'юсту.

За його словами, кошти для компенсації можна отримати за допомогою арешту та конфіскації суверенних активів росії.

Він розповів, що коли порушується питання компенсаційного фонду, в першу чергу йдеться про російські активи.

Малюська
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