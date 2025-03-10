Українські користувачі стали повідомляти про збої в роботі з банківськими картами MasterСard

Користувачі банківськими картами MasterСard масово заявляють про проблеми із оплатою через термінал та переказами.

Про це свідчать дані із сайту Downdetector.

Проблеми із сервісом почалися 9 березня близько 10 ранку. Українські користувачі теж стали повідомляти про збої.

У ПриватБанку підтвердили проблеми з оплатою та додали, що розбираються з проблемою.

"Зараз можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Наші фахівці вже займаються усуненням труднощів, приносимо вибачення за тимчасові незручності", — зазначили в Приваті.

У Monobank теж підтвердили, що фіксують проблеми з оплатою, але додали, що складнощі з оплатою поки лише у користувачів MasterCard. Є проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи.