Українські користувачі стали повідомляти про збої в роботі з банківськими картами MasterСard

Користувачі банківськими картами MasterСard масово заявляють про проблеми із оплатою через термінал та переказами.
Про це свідчать дані із сайту Downdetector.
Проблеми із сервісом почалися 9 березня близько 10 ранку. Українські користувачі теж стали повідомляти про збої.
У ПриватБанку підтвердили проблеми з оплатою та додали, що розбираються з проблемою.
"Зараз можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Наші фахівці вже займаються усуненням труднощів, приносимо вибачення за тимчасові незручності", — зазначили в Приваті.
У Monobank теж підтвердили, що фіксують проблеми з оплатою, але додали, що складнощі з оплатою поки лише у користувачів MasterCard. Є проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи.
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